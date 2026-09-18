Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Terörsüz Türkiye'nin kazananı; 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz' dedi.

Bakan Işıkhan, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde kara yolu ile Yozgat'a geldi. Bakan Işıkhan ilk olarak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı. Ardından Bilal Şahin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılan Işıkhan, burada bir konuşma yaptı. Işıkhan, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim görevimiz; işsizlikle mücadele etmek, çalışanın hakkını korurken üretenin önünü açmak, istihdamı artırırken sosyal güvenliği güçlendirmek ve değişen dünyanın şartlarına uygun bir çalışma hayatını inşa etmektir. Yozgatlı çiftçimizin ürettiği değerin büyümesini, sanayicimizin daha fazla yatırım yapmasını, işletmelerimizin daha fazla istihdam oluşturmasını istiyoruz. Çünkü Anadolu şehirlerimizin kalkınması, Türkiye'nin kalkınması demektir' diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, KARDEŞLİK VE KALKINMA MESELESİDİR'

Ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli kazanımlarından biri de Terörsüz Türkiye idealidir. Türkiye, terörden çok çekti. On yıllar boyunca terör nedeniyle evlatlarımızı kaybettik, şehitler verdik. Onlarca ocağa ateş düştü. Terör sadece canımıza kastetmedi; kardeşliğimizi hedef aldı, kalkınmamızın önüne set çekmeye çalıştı, ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketti. Bugün ortaya koyduğumuz 'Terörsüz Türkiye' hedefini bu nedenle yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda kardeşlik ve kalkınma meselesidir. Bu, Türkiye'nin gelecek nesillerine bırakacağı en büyük miraslardan biridir' dedi.

'YOZGAT, BU MESELEYİ ÇOK İYİ ANLAYAN BİR ŞEHİR'

Yozgat'ın bu meseleyi çok iyi anlayan şehirlerden biri olduğuna inandığını ifade eden Işıkhan, 'Bu topraklar, vatan söz konusu olduğunda bedel ödemekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu ülkenin her karış toprağında Yozgatlı bir şehidimizin, bir gazimizin, bir kahramanımızın hatırasıyla karşılaşabilirsiniz. Onların aziz hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuz; birliğini ve beraberliğini daha da güçlendirmiş, enerjisini teröre değil kalkınmaya harcayan, evlatlarının geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye bırakmaktır. Terörsüz Türkiye'nin kazananı; 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK'

Türkiye'nin güçlü olmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, 'Bugün dünyaya baktığımızda Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu çok daha açık görüyoruz. Yakın coğrafyamız savaşlarla, krizlerle ve belirsizliklerle mücadele ediyor. Böyle bir dünyada Türkiye'nin; üretimini ve istihdamını artırması, ekonomisini büyütmesi, savunmasını güçlendirmesi, çalışma hayatını geleceğe hazırlaması ve en önemlisi toplumsal birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi gerekiyor. Bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Yozgat için yapacak çok işimiz var' dedi.

Bakan Işıkhan daha sonra AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)