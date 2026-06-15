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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, öğle saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. F.S. yönetimindeki 01 SF 218 plakalı motosiklet ile A.A.'nın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.S. ile arkasındaki T.K. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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