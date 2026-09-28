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Olay, dün öğle saatlerinde Mezitli ilçesinde bağlı Viranşehir Mahallesi 34335 Sokak Mezitli Emekli Evi'nde meydana geldi. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı ön seçiminde oy kullanma işlemi devam ettiği sırada oy kullanacak kişiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada emekli polis memuru Bilal Yeniçeri, tabancasıyla havaya tek el ateş etti. Çevredekiler Yeniçeri'ye müdahale ederek elindeki tabancayı aldı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeniçeri, kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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