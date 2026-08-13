Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- ORHANGAZİ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende ilçenin üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödül verildi.

OTSO'nun 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Hektaş Çiftliği toplantı salonunda tören düzenlendi. Programa TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Hakkı Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda oda üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, OTSO'nun kuruluş tarihi ve 100 yıllık geçmişini anlatan video gösterildi.

ORHANGAZİ'NİN 600 MİLYON DOLARLIK İHRACATI VAR

Törende konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Orhangazi'nin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Avdagiç, Orhangazi'nin yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık üretim kapasitesi ve 600 milyon dolarlık ihracatıyla bölge ekonomisi açısından son derece önemli bir kent olduğunu belirtti. Orhangazi'nin güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Avdagiç, ilçedeki sanayicilerin ve iş dünyasının geleceğe yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Tören de konuşan Bursa Ticaret ve Sanayı Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı İbrahim Burkay da, Orhangazi'nin Bursa ve bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, OTSO'nun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ve elde ettiği kurumsal başarıların önemine vurgu yaptı.

OTSO 100 YILLIK AKLIN ORTAK ÜRÜNÜ

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ise Oda'nın köklerinin 1926 yılına dayandığını belirterek, 100 yıllık geçmişin ortak akıl, dayanışma ve üretim kültürüyle oluştuğunu söyledi. OTSO'nun kuruluş tarihinin ortaya çıkarılmasında tarihçi Raif Kaplanoğlu'nun salnameler üzerindeki araştırmalarının, kuruluş tarihinin resmî olarak tescillenmesinde ise Muharrem Değirmen'in katkılarının önemine değinen Hatırlı, emeği geçenlere teşekkür etti. OTSO'nun 5 yıldızlı akredite oda unvanı kazanarak kurumsal başarısını tescillediğini de dile getiren Hatırlı, ikinci yüzyılda mesleki eğitimden uluslararası pazarlara kadar iş dünyasını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. Hatırlı, 'Geleceği bekleyenler değil, geleceğe hazırlananlar belirleyecektir' dedi.

Tören, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yaptığı konuşmaların ardından ilçenin üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. (DHA)

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