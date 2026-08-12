Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 3 gün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver ve balya makinesiyle hasat faaliyetlerinin yapılması ve açık alanda ateş yakılması yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarından itibaren 3 gün süreyle kentte genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle 13 Ağustos'tan itibaren 3 gün süreyle 12.00-19.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılması ve açık alanda ateş yakılması yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Valiliğimize ulaşan meteorolojik tahmin verileri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın analizleri doğrultusunda; 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle ilimiz genelinde şiddetli rüzgâr beklenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki 3 gün boyunca ilimiz genelinde meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde 3 gün süreyle; 12.00-19.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetlerinin, yapılması yasaklanmıştır. Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi hâlinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri önemle rica olunur.' (DHA)