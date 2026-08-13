Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de gökyüzü tutkunları, meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izledi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere oturarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, 'Gökyüzüne Kayseri'nin en yakın yerindeyiz. Erciyes'imizdeyiz. Böyle bir dağımız var. Çok şükür çok şanslıyız. Her türlü faaliyeti yapabildiğimiz, yaz kış bütün aktivitelerin yapılabildiği muhteşem bir destinasyon haline geldi Erciyes'imiz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla birlikte ve dört giriş noktası olan ve dört kapısı olan ve dört kapısında da dört mevsim dört dörtlük aktivitelerin yapıldığı bir nokta, bir destinasyon haline geldi. Bugün de yine o faaliyetlerden birisini yapıyoruz. Erciyes'te artık bir nevi geleneksel hale gelen meteor gözlem şenliğini Hacılar Kapı'dayız şu anda. 2 bin 650 metre yükseklikte ışık kirliliğinden uzak. Yıldız kayması diye halk arasında tabir edilen meteor yağmurlarının en güzel izlendiği bölgelerdeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezimizden hocalarımız var. Bize, halk arasında 'yıldız kayması' olarak gördüğümüz ifadeleri bilimsel olarak açıklayıp ne anlama geldiklerini anlatıyorlar' diye konuştu.

'PERSEİD YAĞMURLARINI SEYRETMEK GELENEK HALİNİ ALDI'

Etkinliğe katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise 'Erciyes, artık ülkemizin en büyük kayak merkezi olarak şöhreti, yurdumuzun dışına taşmış tüm dünyadan misafirler kabul eden, çok sayıda kayakçı ve snowboardcının ziyaret ettiği bir yer. Bilindiği üzere tüm dünyada 12 Ağustos'ta meteor yağmurları gözlemleniyor. Buna 'Perseid' deniyor. Erciyes'te de artık her yıl 12 Ağustos'ta buna kutlamak istiyoruz. Burada insanların ışıktan izole edilmiş bu muhteşem ortamda, gökyüzünün pırıl pırıl görüldüğü yıldızların çok net seyredilebildiği ortamda perseid yağmurlarını seyretmek yaklaşık 10 yıldır bir gelenek halini aldı' ifadelerini kullandı. (DHA)