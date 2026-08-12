Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- KARADENİZ kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde yarın denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 'Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır' denildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır' ifadeleri kullanıldı. (DHA)