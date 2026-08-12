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Bakan Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Masaki Ogushi ile bir araya geldi

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

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