Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.
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Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi. (DHA)
Kaynak: DHA