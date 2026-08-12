ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkanlarını ele aldık. Özellikle Üreten Sağlık Modeli vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler ile sağlık bilgi sistemleri konusunda geliştirebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'a ve kıymetli heyet üyelerine teşekkür ederim' dedi. (DHA)