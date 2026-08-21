Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- SÜPER Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli forması çıkarılmak istenen minik Göktuğ, babasıyla birlikte Başkent ekibini ziyaret etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Murat Ilıkan, taraftardan sorumlu yedek yönetim kurulu üyesi Burak Berkay Özsu ile Gençlerbirliği eski yöneticilerinden Serhat Karaman yer aldı. Gençlerbirliği yöneticileriyle birlikte tesisleri gezen baba Selami Alımcı ve minik Göktuğ'a, kulüp tarafından Gençlerbirliği forması hediye edildi. Minik Göktuğ, kendisine hediye edilen formayı giyerek antrenman sahasında top oynadı.

'BİZ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SEVİYORUZ, BU KULÜBE AŞIĞIZ'

Ziyarette açıklamalarda bulunan Baba Selami Alımcı, yaşanan olayın geride bırakılması ve birlik, beraberlik ile kardeşliğin ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Baba Selami Alımcı, 'Biz Gençlerbirliği'ni seviyoruz. Burası bizim kulübümüz. Geçtiğimiz hafta stadyumda tatsız bir olay yaşandı. Şenel Bey'le de helalleştik, sizler de biliyorsunuz. Artık bu olayların uzamamasını ve geride bırakılmasını istiyoruz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik olsun. O gün yaşandı, keşke hiç yaşanmasaydı. Sonuçta biz Gençlerbirliği'ni seviyoruz, bu kulübe aşığız. Fenerbahçe'yi de aynı şekilde seviyoruz. Bugün de evladımızla birlikte buradayız. Allah razı olsun, bizi kimse sahipsiz bırakmıyor. Bundan daha güzel bir şey yok. Yeter ki birlik olalım' ifadelerini kullandı.

'GENÇLERBİRLİĞİ TRİBÜNLERİ, BARIŞ VE DOSTLUĞU TEMSİL EDER'

Sporun gençler ve çocukları birleştirici gücüne dikkat çeken Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Murat Ilıkan, 'Göktuğ evladımızın bugün burada olması bizleri çok mutlu etti. Gençlerbirliği'ni gençlik, spor ve çocuk kavramlarından ayrı düşünmemiz mümkün değil. Bugüne kadar on binlerce gencimizi ve çocuğumuzu burada mezun ettik. Nihayetinde taraftarımız ve Gençlerbirliği tribünleri; misafirperverliği, barış ve dostluğu en iyi şekilde temsil etmesiyle bugüne kadar gündeme geldi. Dün de böyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacaktır. Bizim için önemli olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve sporun getirdiği dostluktur. Ailemizi burada ağırlamaktan ve bizi ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

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- Basın Sözcüsü Murat Ilıkan'ın açıklamaları

- Baba Selami Alımcı'nın açıklamaları