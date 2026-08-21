Barış YALÇINKAYA / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da bu yıl ilki düzenlenen 'Ergan Motofest', motosiklet akrobasi sporcusu Barış Özgür'ün şovuyla başladı. Ergan Dağı'nda 3 gün sürecek festivalde bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda organize edilen Ergan Motofest, 21-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi ev sahipliğinde bugün yapılan akrobasi gösterisiyle başladı. Motosiklet akrobasi sporcusu Barış Özgür, Ergan Dağı'ndaki pistte davetlilerin ilgiyle izlediği bir şov yaptı. Motosikletini tek tekeriyle sürdükten sonra ayakta şovunu sürdüren Özgür, izleyenlerden alkış aldı.

Festivale ev sahipliği yapan Erzincan Rotasızlar Motosiklet Derneği Başkanı Muhterem Semi Bakartepe, 3 gün sürecek etkinliğe 81 ilden motosiklet tutkunlarının katılacağını bildirdi.

Erzincan'da bu yıl Ergan Motofest'te çocuklar Ardıçlı Gölü'nde kano etkinliği ve deniz bisikleti yarışları yapacak. Etkinlikler hafta sonu drag show, motosiklet denge yarışması ile devam edecek. Akşam ise festival kapsamında yerel sanatçılar konser verecek. Motorcular Refahiye Dumanlı Yaylası ile Kemaliye ilçesindeki taş yola da gidecek. (DHA)