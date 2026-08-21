Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler, profesyonel futbolcusu Celal Hanalp'ın bölge kulüplerine destek olmak amacıyla bonservis bedeli alınmadan Vanspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)