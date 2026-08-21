MANİSA, (DHA)- KADINLAR Voleybol 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, deneyimli smaçör Selinay Akçin'i kadrosuna kattı. İşitme Engelliler Milli Takım formasıyla 6 yıldır mücadele eden ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan 26 yaşındaki Selinay Akçin için imza töreni düzenlendi. Milli sporcu kariyerinde İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk ve ikincilik ile Avrupa ikinciliği başarılarını elde ederken, son olarak Tokyo'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da milli formayla mücadele ederek gümüş madalya kazandı. İmza törenine Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Kayıkçı ve Başantrenör Seda Çarıkçı katıldı.

Başkan Bülent Kanik, Selinay Akçin gibi deneyimli ve başarılı bir milli sporcuyu kadrolarına katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kanik, 'Selinay, hem kariyeri hem de milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla kendisini kanıtlamış çok değerli bir sporcu. Özellikle Manisalı bir milli oyuncuyu Yunusemre Belediyespor renklerine bağlamış olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir transfer gerçekleştirdik. Selinay'ın tecrübesi ve mücadele gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

SELİNAY AKÇİN: BU FORMAYLA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Yunusemre Belediyespor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Selinay Akçin ise yeni takımında başarılı olmak istediğini söyledi. Milli sporcu, 'Yunusemre Belediyespor ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Manisalı bir sporcu olarak burada forma giyecek olmak benim için ayrıca anlamlı. Kariyerimde edindiğim tecrübeleri yeni takımıma aktarmak ve takım arkadaşlarımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Transferimde desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, bana güvenen Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e, yöneticilerimize ve Başantrenörümüz Seda Çarıkçı'ya teşekkür ediyorum. Yeni sezonda sahada elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım' dedi.