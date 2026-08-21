Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- BODRUM'un kadınlar hentboldaki şampiyon temsilcisi Yalıkavaspor, gözünü Cumhurbaşkanlığı Kupası'na çevirdi. 25 Ağustos Salı günü Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Üsküdar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Yalıkavakspor'da başkan Emin Palalı takıma sonuna kadar inandıklarını dile getirdi. Kulübün 16 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Palalı, '16 yıllık yolculuğumuzda elde edilen sportif başarılar büyük gurur kaynağı oldu. Yalıkavakspor'un misyonu kupaların da önünde. Bizim hikayemiz toprak sahada başladı. Ardından şampiyonluklar, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa'da yarı final geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele edeceğiz. Bir başarı hikayesi daha yazmak istiyoruz' diye konuştu.

Yalıkavakspor olarak en büyük başarıyı sporcu yetiştirmek olarak ifade eden Başkan Palalı, 'Bizim için en büyük başarı, Yalıkavakspor'un kapısından giren bir kız çocuğunun sporla tanışması ve o kız çocuğunun hayatına güçlü bir birey olarak devam etmesine katkı sağlayabilmek. Biz nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. O toprak sahayı da o günlerde verilen emeği de unutmadık. Bugün geldiğimiz noktada sporcularımızdan teknik ekibimize, ailelerimizden yöneticilerimize, destekçilerimizden Yalıkavak halkına kadar çok büyük bir emeğin payı var. Ankara'da sahaya çıktığımızda bunun sorumluluğunu taşıyacağız. Takımımıza güveniyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Bodrum'a getirmek için son düdüğe kadar mücadele edeceğiz' dedi.