Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da partisinin olağan kongresinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, 'Terörsüz Türkiye projesiyle beraber, kapılar içinde kapılar açtık. Bu kapılar Liderimizin öncülüğüyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, devletimizin şefkat eliyle açılmıştır' dedi.

MHP İl Başkanlığı 15'inci Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, İl Başkanı Hasan Özcoşkun, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları ile partililer katıldı.

ÖZCOŞKUN, İL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Tek listeyle düzenlenen kongrede Hasan Özcoşkun, MHP İl Başkanlığı'na seçildi. Partisini Diyarbakır'da daha güçlü bir noktaya taşıyacaklarını belirten Özcoşkun, 'Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmek için toplanmadık. Bugün burada, partimizin Diyarbakır'daki iradesini daha da güçlendirmek, teşkilatımızın birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için bir aradayız. Liderimizin ve teşkilatımızın emrinde ve davamızın hizmetindeyiz. Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ötekileştiren değil, kucaklayan olacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın kardeşliği, Türkiye'nin kardeşliğidir. Kırgınlıkları geride bırakacağız. Diyarbakır'da MHP'yi daha güçlü noktaya taşıyacağız. Liderimizin emrinde, teşkilatımızın yanında, Diyarbakır'ın hizmetinde olacağız. Bir olacağız, diri olacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Bugüne kadar teşkilatımıza hizmet etmiş bütün il başkanlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

'VAKİT, KENDİ MEDENİYETİMİZİ YENİDEN DİRİLTME VAKTİ'

Diyarbakır'a daima güvenliklerini ifade eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

'Diyarbakır bizim onurumuz, Diyarbakır bizim şuurumuz, Diyarbakır bizim baş tacımızdır. Biz Diyarbakır'a daima güvendik. Ama biliyor ve inanıyorum ki Diyarbakır da bize her daim güvenmiştir ve güvenecektir. Diyarbakır; iradesini, değerlerini, barışa dair ümitlerini bizim ellerimize teslim etmiştir. Diyarbakır; Lider Devlet Bahçeli'nin vizyonuna inanmış, güvenmiştir. Diyarbakır, inandığı devlet Bahçeli'nin ardında Diyar-ı Bekir'in kalesi gibi, Diyar-ı Bekir'in surları gibi dimdik durmuştur. Durmaya da devam edecektir. Bizler de Terörsüz Türkiye projesiyle beraber, kapılar içinde kapılar açtık. Bu kapılar Liderimizin öncülüğüyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, devletimizin şefkat eliyle açılmıştır. Şimdi vakit; Diyarbakır'ın dar sokaklarından çıkarak bütün dünyayı kucaklayacak kendi medeniyetimizi yeniden diriltme vaktidir.' (DHA)