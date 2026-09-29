İSTANBUL,(DHA)- 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni; Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.

Sponsorluk anlaşmalarının amatör branşlar için çok değerli olduğuna dikkat çeken Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, 'Sponsorluk Türk amatör sporları bünyesinde çok büyük bir değere sahip. Olmazsa olmazımız diyecek kadar, yadsınamayacak, her zaman desteğini görmek istediğimiz bir oluşum. Türkiye'nin yaşadığı zor ekonomik şartlarda dahi bize bu şekilde destek veren tüm sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii 1905 GSYİAD için ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bizim her şeyimiz. Biz ne kadar yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray için her türlü imkanımızı sonuna kadar zorluyorsak 1905 GSYİAD da aynı şekilde, aynı amaç için, aynı başarılar ulaşmak için Galatasaray'a hizmet eden, her zaman omuz omuza beraber hareket ettiğimiz bir oluşum. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz ve teşekkür etmeye de devam edeceğiz. 1905 GSYİAD'ın bu sene yaptığı en iyi sponsorluklardan biri, hak ettiği yerde şampiyonlukla bitirmesini beklediğimiz bir takıma sponsor oldu. Hem erkek basketbol takımımıza hem de 1905 GSYİAD'a başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD BAŞKANI MURAT SANCAKTAR: ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZA İLK KEZ SPONSOR OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, 'Bugün 1905 GSYİAD adına bir kez daha Galatasarayımız için anlamlı bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı büyük yapan güç futbolu, voleybolu, basketbolu tüm branşları ve taşıdığı köklü değerlerdir. Aynı arma etrafında farklı branşlarda aynı hedefe yürüyen bu güçlü spor kültürü Galatasaray'ın en önemli zenginliklerinden biridir. Basketbol da bu kültürün en köklü, en heyecan verici ve en güçlü parçalarındandır. 1905 GSYİAD olarak Galatasaray'ın her alanda daha iddialı ve daha güçlü olması için katkı sunmayı çok kıymetli buluyoruz. Birkaç gün önce ilk kez kadın voleybol takımımız için sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık. Bugün de bu desteği basketbola taşıyor ve yine ilk kez erkek basketbol takımımıza sponsor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle Galatasaray'ın basketboldaki hedeflerine yeni bir güç eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek olmak üzere, Sayın Mehmet Cibara başkanımıza, yönetim kurulu üyemiz Sayın Mecit Mert Çetinkaya'ya ve kulübümüzün tüm yönetim kuruluna 1905 GSYİAD'a duydukları güven için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu katkının gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve her zaman derneğimize güç veren tüm üyelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum' diye konuştu.

'GALATASARAY'IN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

GSYİAD olarak Galatasaray'a güç katmaya devam edeceklerini söyleyen Sancaktar, 'Yeni sezon öncesinde erkek basketbol takımımızın kadrosunun önemli isimlerle güçlenmiş olması hepimizi heyecanlandırıyor. Tecrübeli oyuncuların, milli takım seviyesindeki önemli isimlerin ve genç yeteneklerin bir araya geldiği güçlü bir kadro oluştuğuna inanıyoruz. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil edecek mücadele gücü yüksek ve hedefleri büyük bir takım izleyeceğimizi biliyoruz. Bugün attığımız bu imzanın basketbol şubemizin hedeflerine katkı sağlamasını ve kulübümüzün adına yeni başarıların önünü açmasını diliyoruz. Bu değerli iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 1905 GSYİAD olarak Galatasaray'ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray!'

GSYİAD'ın sarı-kırmızılı ekibe birçok destek verdiğini belirten Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, 'Murat Bey başta olmak üzere tüm 1905 GSYİAD yönetim kuruluna ve üyelerine tek tek teşekkür etmek istiyorum hepinizin huzurunda. 1905 GSYİAD burada sadece görünen sponsorlukların ve desteklerin haricinde Galatasaray için görünmeyen de bir sürü destek veriyor. Bunları da gayet iyi biliyoruz. Bu sponsorluk da basketbol takımımıza hayırlı olsun. Bu süreçte bana destek veren Mehmet başkanımıza, Metin başkanımıza ve diğer tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Herkes çok büyük özveriyle çalışıyor burada. Umarım bu sponsorluk takımımıza hayırlı olur. 1905 GSYİAD'a da en güzel yerde formada bulunmak yakışırdı. Murat Bey de bizi kırmadı, sağ olsun desteklerini esirgemedi. Teşekkür ediyorum' dedi.