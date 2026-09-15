Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Gümüş Sokak'ta 3 katlı binanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. T.Y.'ye ait evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan bir kedi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, dışarı çıkardıkları kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Ekipler tarafından kalp masajı ve oksijen müdahalesi yapılan kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)