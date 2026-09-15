Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para nakline aracılık eden banka hesaplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bitlis merkezli İstanbul, Ankara ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari konumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. (DHA)