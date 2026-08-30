LONDRA – İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun tanınmış isimlerinden, Tatar & Co Chartered Accountants firmasının sahibi Münir Hasan Tatar, ailesi, yakınları, dostları ve toplum temsilcilerinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 17 Ağustos’ta hayatını kaybeden Münir Tatar için cenaze namazı 28 Ağustos Cuma günü saat 10.15’te Palmers Green Camii’nde kılındı. Namazın ardından Tatar’ın naaşı, Londra’daki Trent Park Mezarlığı’na götürülerek dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.



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Cenaze töreni ve defin merasimine, Münir Tatar’ın kuzeni ve KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan Atılgan, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, MBE Teoman Sırrı, Konsey Başkanı Kenan Nafi, ATMB Başkanı Vehbi Keleş, iş insanları Osman Cinik, Ahmet Üstünsürmeli, İbrahim Uzun ve Kazım Akkuş ile çok sayıda aile yakını, dostu ve iş arkadaşı katıldı.

Londra’daki geniş Türk ve Kıbrıs Türk toplumu da cenazede Münir Tatar’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Ersin Tatar’dan taziye mesajı



KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Münir Tatar’ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tatar mesajında, “Acımız büyük. İngiltere’de Kıbrıs Türk toplumuna önemli hizmetleri geçmiş bir vatanperverdi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailemize ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

40 yılı aşkın mesleki deneyim



Münir Tatar, 40 yılı aşkın meslek hayatı boyunca İngiltere’de mali müşavirlik ve danışmanlık alanında önemli bir kariyer yürüttü. 1982 yılında muhasebecilik alanındaki mesleki yeterliliğini tamamlayan Tatar; İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAEW) bünyesinde FCA, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bünyesinde ise FCCA unvanlarına sahipti. Ayrıca Chartered Institute of Marketing üyeliğiyle de tanınıyordu.

Meslek hayatının ilk dönemlerinde Londra’daki küçük ve orta ölçekli işletmelere muhasebe hizmetleri sunan Tatar, ilerleyen yıllarda çok uluslu şirketler, yüksek gelir ve varlık sahibi kişiler, uluslararası yatırımcılar ve girişimcilere mali ve ticari danışmanlık hizmetleri verdi.



Özellikle İngiltere Vergi Dairesi HMRC tarafından yürütülen vergi incelemeleri ve soruşturmaları konusunda deneyim sahibi olan Tatar, Code of Practice 8 ve Code of Practice 9 kapsamındaki karmaşık vergi soruşturmalarında da danışmanlık yaptı.



Kıbrıs Türk toplumunda saygın bir isimdi



Münir Tatar, uzun yıllar boyunca İngiltere Kıbrıs Türk toplumunda mesleki çalışmaları, iş dünyasındaki faaliyetleri ve topluma yönelik hizmetleriyle tanınan ve saygı duyulan isimlerden biri oldu.



Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazete’den başsağlığı



Avrupa Ajansı (AVA) ve Avrupa Gazete çalışanları adına Editör Vatan Öz, yayımladığı taziye mesajında Münir Tatar’ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Vatan Öz mesajında, “Merhum Münir Tatar’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Avrupa Ajansı (AVA)