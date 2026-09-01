Avrupa Ajansı (AVA) İngiltere - T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Özgür Dündar ev sahipliğinde, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. 1 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 18:00-19:30 arasında Büyükelçilik Rezidansı 69 Portland Place, London adresinde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda askeri ataşe katıldı. Kutlama programı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Büyükelçi Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu. Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmetle anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il ve dış temsilciliklerde okunmak üzere gönderdiği mesajında özetle şu vurguları yaptı:

Tarihe "Başkomutan Meydan Muharebesi" olarak geçen Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti. Milletin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı tebrik etti, dış temsilciliklerdeki kutlamalara katılan yabancı misafirlere teşekkür etti.

Mesajın öne çıkan başlıkları şöyle:

• Ebedi Vatan Vurgusu: 30 Ağustos Zaferi ile bin yıldır özgürce yaşadığımız toprakların ebedi vatanımız olduğunun bir kez daha tescillendiğini ifade etti.

• Cumhuriyetin Yolunu Açtı: Bu zaferin Cumhuriyet'in kuruluşunun da önünü açtığını, milletimizin asla esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ve bölgemize yönelik emperyalist kuşatmayı kırdığını söyledi.

• İlham Kaynağı: 104 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen gösterilen azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

• Türkiye'nin Yükselişi: Türkiye'nin şanlı tarihinden ilham alarak enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda başarı hikayeleri yazarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

• İlkeli Dış Politika: Özellikle bölgemizde savaş, çatışma ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin insanı merkeze alan, ilkeli, kararlı ve vizyoner politikalarıyla öne çıktığını belirtti.

• Mazlumun Yanında Türkiye: Bugün zulmün karşısında duran, mazlumun kim olduğuna bakmaksızın yanında olan ve bunun için gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye olduğunu ifade etti.

• "Mavi Gök Çökmedikçe..." : "Mavi gök üstte çökmedikçe, yağız yer altta yarılmadıkça" kimse Türkiye'yi ve Türk Milletini kutlu mücadelesinden alıkoyamayacaktır dedi.

• Türkiye Yüzyılı: Kışkırtmalara ve provokasyonlara rağmen haklının, hukukun, adaletin, barışın ve istikrarın yanında durmaya devam edeceklerini, 104 yıl önce olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

• Atatürk ve Şehitlere Rahmet: Sözlerini Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anarak, bağımsızlığımızın ebedi bekçileri olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerini sunarak tamamladı.

Resepsiyon, davetlilerin bayram tebriklerinin ardından sona erdi.