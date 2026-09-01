Avrupa Ajansı (AVA) Londra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren vatandaşlara yönelik bilgilendirme videosu yayınladı. Avrupa Ajansı (AVA) ve Avrupa Gazetesi’ne gönderilen video bilgilendirmesine göre Sırakaya, 2018 yılından bu yana sürdürdükleri Kapıkule'de karşılama ve uğurlama geleneğini bu yıl da devam ettirdiklerini belirterek, bu yıl yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselesi, bizim meselemizdir" diyen Sırakaya, videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kapıkule'de Karşılama Geleneği Devam Ediyor

Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, değerli vatandaşlarımız. 2018 yılı itibariyle başlatmış olduğumuz Kapıkule'de sizleri karşılama ve yine uğurlama geleneğimizi bu sene de devam ettirmiş olduk. Sizleri bu sene Kapıkule'de karşılarken sevincinize ortak olduk, uğurlarken de hüznünüzü birlikte yaşadık. İnşallah bir sonraki sene sizleri Kapıkule'de karşılamak üzere gerekli hazırlıklarımıza başladığımızı ifade ediyor ve şimdiden heyecanını yaşadığımızı belirtmek istiyorum.

"Sizler Başımızın Tacısınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatan Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın sizler bizim baş tacımız ve ciğerimizden bir parçasınız" dedi.

Kapıkule'deki 3 Büyük Sorun Çözüldü

Sırakaya, özellikle bu yıl kara yolu ile Türkiye'ye gelen vatandaşların Kapıkule Gümrük sahasında karşılaştığı sorunları bizzat dinlediklerini ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çözdüklerini açıkladı.

Çözüme kavuşturulan sorunlar:

1- Trafik Cezaları ve Otoyol Ücretleri Tahsilatı: Gümrük sahasında yaşanan yığılmalar ve ödeme zorlukları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile ortak toplantılar yapıldı.

2- Mükerrer Ödemeler Son Buldu: Vatandaşların mükerrer ödeme şikayetleri üzerine Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

3- Eski Araç Cezası ve Plaka Okuma Sorunu: Eski araç sahiplerine ait trafik cezalarının yeni araç sahiplerinden tahsil edilmeye çalışılması sorunu İçişleri Bakanlığı ile görüşülerek çözüldü. Plakaların okunmasında yaşanan aksaklıklar da giderildi.

Sırakaya, videoyu "Tüm bu sorunların bugün itibariyle giderildiğini sizlerle bu video mesajıyla paylaşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bir sonraki sene sizleri tekrar ülkemizde ağırlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.

VİDEO İZLE