MACARİSTAN, (DHA) - ESKİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Macaristan Yüksek Mahkemesi yargıcı Andras Baka, Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Macaristan parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Macaristan Yüksek Mahkemesi yargıcı Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı 'evet', 6'sı ise 'hayır' oyu kullandı. Parlamentoda seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı ve Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.