Avrupa Ajansı (AVA) Manchester-Sanatçının dördüncü kez davet edildiği Chetham’s School of Music International Piano Summer School, bu yıl 25. yılını kutluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden genç piyanistleri ve seçkin sanatçıları buluşturan program kapsamında masterclass’lar, açık dersler ve konserler gerçekleştiriliyor. Gülsin Onay’ın resital programında J. S. Bach, Ahmed Adnan Saygun ve Frédéric Chopin yer alıyor. Bach’ın müzikal derinliği, Saygun’un Anadolu’nun ritmik dünyasından beslenen özgün dili ve Chopin’in romantik anlatımı, Onay’ın yorumuyla aynı sahnede buluşacak.

Saygun’un öğrencisi olan ve bestecinin eserlerini yıllardır dünyanın dört bir yanında seslendiren Onay için bu program, Türk müziğini uluslararası sahnelerde tanıtma misyonunun da önemli bir parçasını oluşturuyor.

Chetham’s ile uzun yıllara dayanan bağından büyük mutluluk duyduğunu belirten Onay, genç müzisyenlerle çalışmanın sanat yaşamındaki özel yerini vurguluyor:

“Gençlerle müziği paylaşmak, geleceğin sanatçılarına yalnızca bilgi değil, müziğin dönüştürücü gücünü aktarabilmek benim için tarifsiz bir mutluluk.”

Chetham’s’in 25 yıllık müzik eğitim geleneğinin kutlandığı bu özel yılda Gülsin Onay’ın Stoller Hall sahnesindeki resitali, ustalık, gelenek ve gençliğin aynı müzik çatısı altında buluştuğu özel bir gece olacak.

Biletler için tıklayınız : Gulsin Onay, Saturday 15 August 2026, 20:30 The Stoller Hall, Stoller Hall

Gülsin Onay Recital

August 15 - 20:30 - 21:30

Manchester : The Stoller Hall