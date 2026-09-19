Furkan KAVUKLU-Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle Terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek. Terör, Türkiye'nin gündeminden kalkacak' dedi.

39'uncu Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından esnaf ziyaretinde bulunan ve Ahi Evran Külliyesi'nde dua eden Kurtulmuş, Ahilik Müzesi'ni gezip, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Kırşehir Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Bugün burada fevkalade önemli bir vesile ile bir aradayız. 39'uncu Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerin son gününde birlikteyiz. Yaklaşık bir haftadır burada bu törenler devam ediyor ve inşallah kıyamete kadar Ahilik kültürünü unutturmamak için bu törenleri en güzel, en canlı şekilde tertiplemeye devam ederiz. Bugün aynı zamanda Gaziler Günü. Bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için, din-ü devlet için gazi olmuş olan bütün kardeşlerimizi şükranla, hayırla yad ediyoruz. Kendilerine milletimiz adına teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ahilik meselesi ise bizim toplumsal kültürümüzün en canlı unsurlarından birisidir. Orta Asya'dan Pir-i Türkistan olarak bilinen Ahmet Yesevi Hazretlerinin kültürüyle geliştirilmiş olan kültürün Anadolu toprakları üzerinde yayılmasında en önemli unsurlardan birisi Ahilik müessesesidir. Ahilik sadece ticari hayatla, sadece iktisadi hayatla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bir mekteptir' diye konuştu.

'50 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE 40 BİNE YAKIN İNSANIMIZ ÖLMÜŞ'

'Terörsüz Türkiye' ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

'Toplumumuzun bu meseleyi sahiplenmesi, şu anda var olan yüksek sahiplenmenin güçlenerek devam edebilmesi için Terörsüz Türkiye ile ilgili meseleyi müzakere etmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Ama bu ilk asrımızın en büyük sorunu nedir? Hiç şüphesiz hepimizin üzerinde ittifak edeceği en büyük problemimiz terör problemidir. Bu 100 yılın yaklaşık 50 yılı terör meselesiyle geçmiş, maalesef bazı emperyalist güçlerin de verdikleri desteklerle, siyasi desteklerle, silah destekleriyle, lojistik desteklerle Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmuştur. Bu yaklaşık 50 yıllık süre içerisinde 40 bine yakın insanımız ölmüş. Çok sayıda insanımız şehit olmuş, gencecik evlatlarımız yaralanmış, gazi olmuşlardır. Aynı şekilde bu süre içerisinde Türkiye'nin en mütevazı hesaplamalarla 2,3 trilyon dolar iktisadi kaybı olmuş.'

'BUNDAN SONRA HİÇ BİR SALONDA TERÖR KELİMESİ BİLE GÜNDEME GELMEYECEK'

İsrail'in Arz-ı Mevud planları çerçevesinde bölgede etkilenmeyen ülke kalmadığını aktaran Kurulmuş, 'Şöyle bir düşünün; son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler. Filistin'e saldırmıştır, Gazze başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. Suriye'ye saldırmıştır. Lübnan'a saldırmıştır. Yemen'e saldırmıştır. Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz; İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları hani diyorlar ya 'Vekil örgütler, vekalet savaşları', en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler. Ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler. Ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerine düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, ifade ettiğim gibi, bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle Terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek. Terör, Türkiye'nin gündeminden kalkacak' dedi.

'TÜRKİYE ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BARIŞ YOLUNA GİRMİŞTİR'

Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını, bütün bölgeyi ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

'Şimdi onların dağıtmaya çalıştıkları, dağıttıkları parçalarımızı derleyip toparlama zamanıdır. Bu vazife, bu aziz milletin sırtındadır. Bu vazife, bu büyük milletin sırtında ve Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz. Ümit ediyoruz. Dua ediyoruz ve kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün tamamen ortadan kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bunu söylerken işlerin güllük gülistanlık olduğunu söylemek istemiyorum. Nasıl biz birleştirmek, bir araya getirmek istiyorsak, bu topraklarda Türk'ün Kürt'ten hiçbir ayrı kaderi olmadığına ya da Kürt'ün Türk'ten hiçbir ayrı geleceği olmadığına inanıyorsak, aynı şekilde Sünni'nin, Alevi'nin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçası olduğuna inanıyorsak, bunları ve diğerlerini dağıtmak için gayret sarf eden nice unsurların olduğunu da biliyoruz. Onun için tek gücümüz vardır. O da millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz ve iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür. Bu iç kalemizi tahkim ederek bugüne kadar getirdiğimiz bu süreci inşallah başarıyla tamamlayacağız. Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir. Ama maalesef birtakım tuzakların ortaya çıkması Türkiye'ye, aziz Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan 86 milyona kaybettirecektir.'

Kurtulmuş ve beraberindekiler, programın ardından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere geçti. (DHA)