Zehra BAYKAL-Mehmet İNAN-Cennet PORSUK/YALOVA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yeni Parti'de her görevin bir dönem sınırı vardır. Yeni Parti'nin Genel Başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa, o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır. Yapılacak seçimlerde muhalefet olmayı kabul etseydim, önceki görevimdeydim' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üreticiler ve emeklilerle buluşmak üzere Yalova'ya geldi. Programına Altınova ilçesindeki kivi üreticileriyle bir araya gelerek başlayan Özel, ardından süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Süs bitkileri üreticilerinin sorunlarına değinen Özgür Özel, sektörde KDV oranının yüzde 20 olmasını eleştirdi. Girdilerde yüzde 1 KDV uygulandığını, üreticinin fatura keserken yüzde 20 KDV ile karşı karşıya kaldığını belirten Özel, 'Ben yüzde 1 uygulanmasının doğru olduğunu savunuyorum ama bir dost tavsiyesi olarak önce bir yüzde 8'i almak lazım. 20'den 1'e inelim derken hep 20'de kalıyor' ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİNİN YAŞ ORTALAMASI 57'YE ÇIKTI'

Türkiye'de tarımsal üretimde planlamaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Özgür Özel, gıda enflasyonuna da değinerek üreticinin yaşadığı sorunların tüketiciye de yansıdığını ifade etti. Sorunların üretimin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Özel, 'Bu iktidar geldiğinde Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 38'di, şimdi 57'ye çıktı. Çiftçimiz yaşlandı. Ve 3 genç çiftçiden 2'si asgari ücretli iş teklif edildiğinde işi bırakıp asgari ücretli, güvenceli bir işe geçmek istiyor' diye konuştu.

'HER KÖYE DOĞRU BİR KÖY STATÜSÜ GETİRMEK LAZIM'

Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasını eleştiren Özgür Özel, tarım ve kırsal alanlarda planlama yapılması gerektiğini belirtti. Köylerin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özel, 'Her köye doğru bir köy statüsü getirmek, orada geçimini sağlayan insanları oraya bağlamak, oraya öğretmen ve ziraat mühendisi görevlendirmek, mümkünse bir veteriner görevlendirmek ve köydeki yaşamı köyde değerli ve orada ulaşılabilir ve geliştirilebilir bir şekilde kurmak lazım' dedi.

Özel, tohumculuk konusunun da stratejik olduğunu belirterek ata tohumu, yurt dışından tohum ithalatı ve tohum ihracatına ilişkin çeşitli düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Nitelikli tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade eden Özel, kentlerin imar planlarının uzun vadeli hazırlanması gerektiğini savundu. Özgür Özel, imar planlarındaki değişiklik beklentilerinin tarım arazilerinin fiyatlarını artırdığını belirterek, şehirlerin ve tarım alanlarının rant üzerinden değil, ülke ve kent menfaatleri doğrultusunda planlanması gerektiğini söyledi. Süs bitkileri sektöründe peyzaj mimarlarının imzasının aranmasına ilişkin de konuşan Özel, Yeni Partili belediyelerde ilgili mevzuatın uygulanması konusunda düzenleme yapılacağını ifade etti.

'EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAYACAK'

Özgür Özel, daha sonra emeklilerle bir araya geldi. Parti programlarında emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasının yer aldığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

'Yeni Parti'nin programında yazıyor, emekli maaşı, asgari ücretin altında olmayacak. Önce 1 asgari ücret olacak ve sonra 1,5 asgari ücret olacak. 'Yapabilir misin?' diye soruyorlar. Tayyip Erdoğan gelmeden önce 1,5 asgari ücret alıyordu zaten emekliler. Maalesef bunlar emeklilere büyük bir haksızlık, büyük bir vefasızlık yaptılar. Ve şu anda Türkiye'de en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Yani herkesi en aşağıda birleştirmeye çalıştılar. Her kademeden emeklinin derdi büyük. Ama ümit ediyoruz Yeni Parti iktidar olduğu dönemde önce 1 asgari ücret, zaten temel kuralı şu. Yeni Parti iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Devlet esnafa diyor ki 'Asgari ücretin altında maaş verirsen tepene binerim' ama kendisi emeklisine asgari ücretin altında maaş veriyor. Yetimine, duluna, engellisine, şehit ailesine asgari ücretin altında maaş bağlıyor. Yeni Parti'nin iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Asgari ücret 1 yıl alınan ve 1 yıl sonra kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret noktasına gelecek. Sadece maaşla da değil hem sağlık hizmetleri ile şimdi şunu biliyorsunuz, hastanede ayrı para, eczanede ayrı para, maaştan ayrı kesiliyor para. 'İlacın en ucuzunu verelim, o yok, arasındakinin farkını senden isterim.' Bunların tamamını ortadan kaldıracağız. Biz, Türkiye'yi emekliler için çile çekilen bir yer olmaktan çıkarıp hem emeklileri bir kez daha toplumun baştacı hem de Türkiye'yi emekliler için çile çekilecek değil, yaşanan güçlüklerden sonra sefası sürülecek bir yer haline getireceğiz. Size söz veriyoruz.'

'PARTİMİZİN KURULUŞ TALİMATI MİLLETTEN GELDİ'

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz yürürken yolu millete sorduk. Millet dedi ki; 'İlk önce mücadele et', ettik. Sonra dedi ki; 'Bu kötülükle mücadele et, sonuç vermeyecek. Yeni bir yol açalım', yeni bir yol açtık. Yeni bir parti kurduk. Partimizin kuruluş talimatı milletten. Partimizin adını millet koydu. Partimizin otobüsünü bile, 'Teyzem sağ olsun' diyorum ya, millet aldı. Partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu. Partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu. İnşallah milletimizle hep birlikte iktidara yürüyeceğiz, bu seçimleri kazanacağız.'

'ÇİFTÇİYE GEÇİM GARANTİSİ VERECEĞİZ'

Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özel, daha sonra vatandaşlara seslendi. Yalova'da kivi üreticileriyle yaptığı görüşmeye değinen Özgür Özel, üreticilerin son yıllarda artan maliyet ve pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tarımın farklı bölgelerdeki sorunlarına da değinen Özel, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 'Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldığı, plansız üretim olduğu için, çiftçinin kendi kuruluşlarının içi boşaltıldığı için, kartellere yalnız bırakıldığı, terk edildiği için çiftçi tarihinin en kötü günlerini yaşamaktadır. Yeni Parti'nin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz, geçim garantisi. Bunun adı, bu geçiş garantisi, geçim garantisinin adı; doğru ürüne yönlendirme, taban fiyatın altındaki işlemi kati suretle yasaklama, cezalandırma, ürüne devlet güvenceli alım garantisi, ihracat ürününe karteller karşısında destek verme garantisi ve Türkiye'de artık gıda enflasyonunun belinin kırılması, bir yandan da çiftçinin yeniden desteklenmesi, AK Parti'nin kara düzenine karşı Yeni Parti'nin halkı, milleti, devleti koruyan yeni düzenidir' diye konuştu.

'YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK'

Yeni Parti'nin iktidar hedefiyle kurulduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

'Yeni Parti kimseyi geride bırakmayan, arkadaşlarını satmayan, iktidarın kayığına binmeyen ve muhalefetle yetinmeyenlerin partisidir. Biz Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni Parti'de her görevin bir dönem sınırı vardır. Milletvekilliğinde iki dönem sınırı vardır, parti içi görevlerde üç dönem sınırı vardır. Genel Başkan hepsine tabiidir ama esas bir sınırlamaya tabiidir. Yeni Parti'nin Genel Başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa, o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır. 2023'te, 4-5 Kasım'da bunu söyledim. 5 ay sonra girdiğimiz seçimde o günkü partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. O günkü partimiz AK Parti'yi kurulduğu günden bu yana ilk kez yendi. Buradan söylüyorum. Yapılacak seçimlerde muhalefet olmayı kabul etseydim, önceki görevimdeydim. Ne butlan gelirdi ne üstümüze sırtlanlar saldırabilirdi. Ama Yeni Parti muhalefeti reddedenlerin, iktidara yürüyenlerin partisidir.' (DHA)