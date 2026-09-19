AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, AK Parti hareketi ile 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden dış politikaya, milli sanayiden sosyal politikalara kadar büyük bir başarı hikayesi yazıldığını anlatan Yumaklı, 'Bu hiç kimsenin itiraz edemeyeceği yadsınamaz bir gerçek. En önemlisi de millet iradesi üzerindeki vesayetin prangalarıydı. Belki de AK Parti'nin Türkiye'de milletin ihtiyaçlarına cevap verme adına göstermiş olduğu o büyük mücadelenin ikinci kolu da vesayet odaklarıyla olan mücadelesi oldu. Demokrasimiz için kara bir leke olan her 10 senede bir darbe yapılması konusu tarihe karıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimine de bütün vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın sokağa davetiyle birlikte artık bu tür konuların tarihin çöplüğünde yer aldığının en büyük nişanesi olarak da yerini almış oldu. Tabii milli iradeden ya da bu milletin değerlerinden rahatsızlık duyanlar bu konuya her zaman için mesafeli yaklaşmaya devam edecekler. Onları suskunluklarından ya da bu konu gündeme geldiğinde gözlerini kaçırmalarından tanıyabiliriz. Sanal medyada dezenformasyonlar oluyor zaman zaman maalesef. Çünkü bu söylediğimiz konuların konuşulması istenmiyor. Bakışlar başka tarafa doğru çevrilmek isteniyor maalesef. Gerçekleri karartmak ya da milletimizin aklını karıştırmak onların yapmak istedikleri hususlar. Ancak biz şundan eminiz: Ne olursa olsun 25 senedir AK Parti ile başlayan bu milletimizin tekrar kendi varlığını hissettirmesi konusu ortaya konulduğunda milletimizi tanımayanların, milletimizin ne ifade ettiğini hiçbir zaman için kabullenmeyenlerin elbette bunları da kendi işlerinde içselleştirmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Ancak şöyle bir önemli husus var: Milletimizin aklı selimi sağduyusu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da galip gelip onların bu karartmalarını, bu dezenformasyonlarına hiçbir zaman için prim vermeyecek ve aziz milletimiz ülkemizin istiklal ve istikbalinin en büyük teminatı olacaktır. Millet olmanın da en büyük gücü ve büyüklüğü burada' diye konuştu.

'KENDİSİYLE YARIŞAN BİR AK PARTİ'

AK Parti'nin çeyrek asıldır millet davasının mücadelesini verdiğini aktaran Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

'Gücünü Anadolu'nun bin yıllık irfanından alıyor. O yüzden zaten her zaman için Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği husus budur; 'Ben milletimden daha büyük bir güç tanımıyorum.' Bu da benim tüm biraz önce söylemiş olduklarımın da bir özetidir. Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri her zaman için büyütüle büyütüle gerçekleştirilmiş bir yol haritası üzerinden de takip edilmiştir. Bunu neden söylüyorum? Hatırlarsanız AK Parti kurulup Sayın Cumhurbaşkanımız millet iradesini öne koyduğunda 2023'ler, şimdi 2053, 2071'i konuşuyor. Neden? Çünkü istiklalimizi ve istikbalimizi inşa etmenin temel taşları şimdiden döşenmek durumunda da onun için. Bugün bile vizyonuyla, birikimiyle, özgüveniyle kendisiyle yarışan bir AK Parti olduğunu söylemek istiyorum. 2053 ve 2071 vizyonu da bunun bir göstergesi.'

'SADECE GÜVENLİK HEDEFİ DEĞİL'

Terörsüz Türkiye hedefinin önemini anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

'Türkiye'nin 40 yıllık prangalarından kurtulacak olmasının ülkemiz açısından, milletimiz açısından önemini tekrar ifade etmek istiyorum. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Terörsüz Türkiye'nin bir güvenlik hedefinin olmadığını, bu topraklarda her bir kardeşimizin yeniden hayat kurma iradesi olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu iradeyi AK Parti olarak hiçbir zaman için sözde bırakmadık. Güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarfettik. Kalıcı huzurun vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Geçtiğimiz hafta yine burada Erzurum'da ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yapıldı. Mevcuttaki projelerimizin hepsi tek tek gözden geçirildi. Geliştirilebilecek olanların yeniden ortaya o haliyle koymak istedik. Şu anda bu değerlendirmenin son aşamasındayız. Allah nasip ederse hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine en uçtaki bir vatandaşımıza bile ulaşan onlarla hemhal olan bir bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi tarlasının efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının da girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bu tür bu ülkenin bir evladı olarak sadece bir bakanı olarak değil bu süreçteki kararlılıkları için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sayın Devlet Bahçeli'ye ve destek veren katkılı katkıda bulunan katkı sunan bütün milletvekillerimize ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.'

Bakan Yumaklı'nın açıklaması sonrası parti ziyareti, basına kapalı devam etti.(DHA)

ERZURUM, (DHA)