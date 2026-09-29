KÜMESİ SU BASTI, BİNLERCE TAVUK ÖLDÜ

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde Hasan Kılıç'a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı. Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü.

SAKARYA'DA 4 İLÇEDE 18 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan 18 okulda, 30 Eylül Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okullar şöyle:

Akyazı'da Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu.

Erenler'de Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlkokulu/Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulu.

Karapürçek'te Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu.

Karasu'da; Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu.

SEL BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Karasu ilçesinde, Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu sel sularıyla kaplanan Darıçayırı Mahallesi dronla görüntülendi.

Serhat YILMAZ- Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)-