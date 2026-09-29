Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'ın, başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen, başka kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olan 5 villaya el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. (DHA)