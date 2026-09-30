Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sunta üretim tesisinde helezon konveyör makinesine sıkışan işçi Çetin Durmuşali (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de bulunan sunta üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Çetin Durmuşali, henüz belirlenemeyen nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuşali'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)