ALMANYA, (DHA) - ALMANYA'da Berlin eyalet meclisi seçiminde, ilk sonuçlara göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Almanya'da Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Sol Parti, 2023'te yapılan seçimlere göre oylarını 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise geçen seçime oranla 9,5 puan oy kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve seçimde ikinci oldu.

Mevcut hükümette yer alan partilerden Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü, Yeşiller Partisi'nin oy oranı da 4,1 puan azalarak yüzde 14,3'e geriledi. Bu sonuçla Berlin'de mevcut CDU-SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetti. Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 7,2 puan artırdı ve yüzde 16,3 ile yeniden meclise girdi. Sonuçlar doğrultusunda Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi. Ancak Sol Parti'nin koalisyonu kuramaması durumunda CDU, SPD ve Yeşiller arasında da bir eyalet hükümeti kurmak mümkün.

MECKLENBURG-VORPOMMERN EYALET MECLİSİ SEÇİMLERİNİ AfD KAZANDI

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde ise Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 38,2 oyla birinci oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı. Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller de yüzde 5,7 ile eyalet meclisine girmeyi başardı. Buna göre 71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisi'nde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken, SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.