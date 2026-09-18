Ceren KÜP - Uğurcan TANMAN / İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da Büyük Dönüşüm' 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu. Programda kiralık konut kampanyasıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, 'Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve Ekim ayında da ilk bin 71 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Bugün olduğu gibi hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan fiyatlarla teslim edeceğiz. Geçen sene söyledik bu yıl teslim ediyoruz.Hedefimiz zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutmak olacak' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da Büyük Dönüşüm' 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen programa Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.

'MERKEZEFENDİ'NİN 524 YUVASI İÇİN KURALARIMIZI ÇEKİYORUZ'

Bakan Kurum, 'Bugün İstanbul'un güvenli geleceğine 3 güçlü imza atıyoruz. Merkezefendi mahallemizdeki dönüşüm zorlu bir süreçti ama asla pes etmedik. Birlikte vatandaşımız ne istiyorsa, dinledik belediyemizle vatandaşımızla ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla el ele verdik. Gayretimiz sizler içindi. Neticemiz de bugün hayırlı oldu. Bugün hep birlikte Merkezefendi'nin 524 yuvası için kuralarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent Mahallemizdeki İETT Blokları herkes bilir, orada 453 konutumuzun ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi olarak tabir ettiğimiz yine o alanda, 665 konutumuzun kuralarını çekiyoruz. Bu üç projede de hak sahibi kardeşlerimizi hiçbir aşamada yalnız bırakmadık ve 'Vatandaşımızın rızası başımızın tacı' dedik, taleplerini dinledik, beklentilerini dikkate aldık, her adımı yine sizlerle vatandaşımızla birlikte attık. Bu projeler, çocuklarımızın güvenli evlerde büyümesi, annelerimizin babalarımızın huzur içinde uyuması, buradaki esnafımızın bereketli bir mahallede çalışması demektir. Ben şimdiden tüm hak sahibi bütün kardeşlerimize bu projelerin yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diyorum' dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE 2 MİLYON 761 BİN BÖLÜMÜ DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALDIK'

Kurum, 'İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu çok iyi biliyoruz; ancak ne yazık ki bu projeler bitse de, Türkiye'nin deprem riskinin bitmediğini de iyi biliyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini ise İstanbul'da tamamladık ve hala da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biz İstanbul'da kentsel dönüşüme, devletimizin beka meselesi gözüyle bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkan ve kapasitesini seferber ediyoruz; ama burada sadece bizim çabamız yetmez. Sizlerin istemesi lazım, belediyelerin de elini gövdesini taşın altına koyması lazım. İnanın biz kentsel dönüşümü teşvik etmek adına her adımı atıyoruz. 'Yarısı Bizden' kampanyamızı biliyorsunuz. Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz ve bugün 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. İstanbul'un 39 ilçesine gidin her mahallesinde 'Yarısı Bizden' projesini görürsünüz. Sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Tabii talep bu kadar olunca biz de bu kampanyayı devam ettirme arzusu içerisindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği, hiçbir vatandaşımız bu destekten mahrum kalmasın diyerek, kampanyamızın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. Bu İstanbul için çok önemli. Ben bir kez daha İstanbullu kardeşlerimize seslenmek istiyorum ve 'Gelin devletimizin sunduğu bu tarihi imkandan faydalanın' diyorum.' dedi.

'EKİM AYINDA İLK BİN 71 KİRALIK KONUTUMUZUN KURASINI ÇEKECEĞİZ'

Kurum, 'Tabii sadece dönüşümle bu süreci yönetmiyoruz bir taraftan da İstanbulumuzu sosyal konutlarla daha güvenli hale getiriyoruz. Biliyorsunuz; 'Ev sahibi Türkiye' kampanyası ki, 500 bin konut. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi bu proje. Bu kapsamda İstambulumuza da 100 bin sosyal konut ayırmıştık. Konutlarımız hızla yükseliyor. gidip o konutları da kıymetli işl başkanımızla ziyaret edip, son durumla ilgili kamuoyunu bilgilendiriyor olacağız. Bunun yanı sıra İstanbul'da bir ilke imza atarak 'Kiralık konut' uygulamamızı başlattık. Bu da son yıllarda Türkiye'nin vatandaşına sunduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi olacak. TOKİ'mizin ev sahibi olacağı konutlarımız için 14 Eylül'de başvurularımızı almaya başladık. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve Ekim ayında da ilk bin 71 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Bugün olduğu gibi hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan fiyatlarla teslim edeceğiz. Geçen sene söyledik bu yıl teslim ediyoruz. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy'de evlerimiz olacak ve toplam 15 bin konutu kiralayacağız. Hedefimiz zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutmak olacak' ifadelerini kullandı.

'BORCUNUN TAMAMINI PEŞİN KAPATAN VATANDAŞIMIZA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Kurum, 'TOKİ'mizle bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 2027 Mart ayından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz. Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış; ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir; ama biz onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.' diye konuştu. (DHA)