JAPONYA, (DHA) - YENİ bir araştırma, yürüme hızına yakın son derece yavaş tempoda yapılan 10 dakikalık bir koşunun dahi beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu geliştirdiğini gösterdi.

Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'nden sinir bilimciler, yürüme hızına yakın son derece yavaş bir tempoda yapılan yalnızca 10 dakikalık bir koşunun dahi beynin karar alma merkezini harekete geçirerek zihinsel uyanıklığı ve duygu durumunu güçlendirdiğini belirledi.

Araştırmacılar, 24 sağlıklı genç yetişkini koşu bandında saatte ortalama 3 ila 6 kilometre gibi düşük bir hızda 10 dakika boyunca koşturdu. Katılımcıların nabzı dakikada 104 ila 107 atım bandında kalırken, beyin yüzeyindeki oksijenli kan seviyeleri özel algılayıcı başlıklarla takip edildi.

'DİKKAT, OTOKONTROL VE DUYGU DURUMU GELİŞTİ'

On dakikalık hareketsiz oturma süresiyle karşılaştırıldığında, kısa süreli yavaş koşunun ardından katılımcıların dikkat ve otokontrol testlerindeki tepki sürelerinin belirgin şekilde hızlandığı tespit edildi. Ölçümlerde, beynin hem duygu durumunu hem de üst düzey karar alma ve planlama süreçlerini yöneten sol prefrontal korteks bölgesine giden oksijen yönünden zengin kan akışının arttığı saptandı. Katılımcıların egzersiz sonrası kendilerini daha uyanık, zinde ve keyifli hissettikleri bildirildi.

RİTMİK BAŞ HAREKETİ BEYNİ MEKANİK OLARAK UYARIYOR

Bilim insanları, elde edilen sonucun koşu sırasında başın yukarı-aşağı ritmik hareket etmesiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Düşük tempolu adım atarken oluşan kafa ivmelenmesinin beyin dokusunu mekanik olarak uyardığı ve egzersize bağlı haz artışında yüzde 17'lik doğrudan bir pay sahibi olduğu belirlendi.

Uzmanlar, koşunun beyne ve zihinsel sağlığa olan faydalarından yararlanmak için yoğun, yorucu ya da yüksek tempolu antrenmanların zorunlu olmadığını; düşük tempolu birkaç dakikalık hareketin bile beyin fonksiyonlarını canlandırmaya yettiğini vurguladı.