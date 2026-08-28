KOCAELİ, (DHA) - TRENDYOL verilerine göre Türkiye'de sanayi ve üretim alanında öne çıkan Kocaeli'ndeki satıcıların yüzde 58'i aktif olarak e-ihracat yapıyor. Her 10 Trendyol satıcısından 6'sının küresel pazarlara eriştiği kentin e-ihracat siparişleri son bir yılda yüzde 65'in üzerinde arttı.

Türkiye genelinde e-ihracatta 5'inci sırada yer alan Kocaeli'nden yurt dışına en fazla Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a ürün gönderilirken, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri de öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor.

Sanayi ve üretim kapasitesiyle öne çıkan Kocaeli'nin e-ihracat performansı, kentteki işletmelerin dijital kanallar aracılığıyla geleneksel üretim pazarlarının ötesine geçerek farklı coğrafyalara ulaştığını gösteriyor. Trendyol verilerine göre, Kocaelili satıcıların platformda toplam e-ihracat satış hacminin yüzde 21'i Körfez ülkelerinden, yüzde 11'i ise Doğu Avrupa pazarlarından geliyor. En fazla ürün gönderilen ülkeler Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor.

Trendyol üzerinden satış yapan Kocaelili satıcıların yüzde 58'i ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturdu. Her 10 Trendyol satıcısından 6'sının küresel pazarlara eriştiği kentin e-ihracat siparişleri son bir yılda yüzde 65'in üzerinde arttı. Kocaeli, e-ihracatta Türkiye genelinde 5'inci sırada yer alıyor. Yurt dışı satışlarında moda ve tekstil ürünlerinin ağırlığı dikkat çekerken, t-shirt ve sweatshirt ilk sıralarda yer alıyor. Yastık, pijama takımı, çorap, pantolon, kemer, elbise, kazak ve etek de Kocaelili satıcıların e-ihracatında öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

SANAYİ KENTİNİN E-TİCARET EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

Kocaelili satıcılar iç pazarda 10,9 milyon sipariş hacmine ulaşırken, platformda satış yapan Kocaelili işletmelerin sayısı son bir yılda yüzde 17 arttı. Kentten en fazla sipariş veren illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken; Bursa, Antalya ve Kocaeli de ilk sıralarda yer alıyor. Adana, Mersin, Konya ve Muğla ise Kocaelili satıcılardan yoğun alışveriş yapılan diğer şehirler arasında bulunuyor.

Bahçe ve ev bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı yaşam ve anne-bebek kategorilerinde güçlü satış paylarına ulaşan Kocaelili işletmeler; çiçek soğanı satışlarının yüzde 72'sinden fazlasını, cam ve parlak yüzey temizleyici satışlarının yüzde 50,3'ünü, çamaşır leke çıkarıcı satışlarının yüzde 40,5'ini, protein bar satışlarının yüzde 45'ini ve devam sütü satışlarının yüzde 50,3'ünü gerçekleştiriyor.

ZEYTİNOĞLU: E-İHRACAT, KOCAELİ'NİN KÜRESEL TİCARETTEKİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu değerlendirmesinde 'Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan ve ülkemiz dış ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren Kocaeli, ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biridir. Ticaret Bakanlığının faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinde Kocaeli'nin 2025 yılında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alması da ilimizin ihracat gücünü ortaya koyuyor. Odamıza kayıtlı yaklaşık 3 bin 900 firmanın 443'ü yabancı sermayeli olup, bunların 266'sı AB menşelidir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 85'i, ilk 1000 sanayi kuruluşunun ise 140'ı Kocaeli'nde faaliyet gösteriyor. Bu veriler, Kocaeli'nin sahip olduğu güçlü ve uluslararası nitelikteki üretim ekosistemini gösteriyor. Bölgemizdeki yabancı sermaye yatırımları aynı zamanda dijitalleşmeye kolay adapte olabilen, yurt dışındaki uygulamalarını ve tecrübelerini ilimize getiren bunu yaparken de tedarikçilerinin gelişimlerini sağlayan firmalar. Bu tablo, Kocaeli sanayisinin Avrupa üretim zincirleriyle güçlü bir entegrasyon içinde olduğunu gösteriyor' dedi.

Zeytinoğlu, 'Dijital dönüşümün merkezinde yer alan ilimizin ilimizin bu üretim gücünün, e-ihracat kanallarıyla daha geniş pazarlara taşınmasını son derece kıymetli buluyoruz. Dijital ticaretin sunduğu imkanların özellikle KOBİ'lerimizin yeni müşterilere ve farklı coğrafyalara ulaşmasına, pazar çeşitliliğini artırmasına ve Kocaeli'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kocaeli Sanayi Odası olarak bizler de üyelerimizin dijital pazarlarda rekabet gücünü artıracak ve bu alandaki yetkinliklerinin gelişimini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz' diye konuştu.

BULUT: KOCAELİ'NİN ÜRETİM GÜCÜ DİJİTAL PAZARLARDA DA KARŞILIK BULUYOR

Trendyol tarafından açıklanan verileri değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 'Kocaeli güçlü sanayi yapısının yanı sıra kimyadan tekstile, otomotivden makineye, gıdadan metale uzanan geniş bir üretim ve ticaret ekosistemine sahip. İşletmelerimizin farklı kategorilerde Türkiye genelinde önemli satış paylarına ulaşması, bu çeşitliliğin dijital ticarete de güçlü biçimde yansıdığını gösteriyor. E-ticaret ve e-ihracatın sunduğu imkanlarla bu üretim gücünün yeni pazarlara taşınmasını, özellikle KOBİ'lerimiz açısından önemli bir büyüme fırsatı olarak görüyoruz. Kocaeli'nden çıkan ürünlerin Romanya'dan Suudi Arabistan'a, Yunanistan'dan Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan geniş bir coğrafyada tüketiciyle buluşması son derece kıymetli' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerin dış ticaret kapasitelerini geliştirmeye yönelik uzun soluklu çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bulut, '2018 yılında kurduğumuz İhracat Destek Ofisimiz aracılığıyla firmalarımıza hedef pazar araştırmalarından devlet desteklerine, dış ticaretten e-ihracata kadar birçok alanda ücretsiz danışmanlık sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı uluslararası iş bağlantılarıyla da destekliyoruz. 27 Ağustos 2026'da dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz Co-Matching İkili İş Görüşmeleri ile Kocaelili firmalarımızı farklı ülkelerden iş insanlarıyla buluşturarak yeni ticari bağlantılar kurmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

2024 yılında Trendyol ile gerçekleştirilen e-ihracat bilgilendirme toplantısını da hatırlatan Bulut, 'Üyelerimizin dijital ticaretin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için güçlü kurum ve platformlarla iş birliklerine önem veriyoruz. Bugün Kocaeli'nde Trendyol üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 58'inin e-ihracat gerçekleştiriyor olması, e-ihracat siparişlerinin son bir yılda yüzde 65'in üzerinde ve platformda satış yapan Kocaelili işletme sayısının yüzde 17 artması önemli bir gelişime işaret ediyor. Hedefimiz daha fazla firmamızı e-ticaret ve e-ihracatla buluşturmak, mevcut ihracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşmasını ve Kocaelili markaların uluslararası alanda daha güçlü yer edinmesini sağlamak' diye konuştu.