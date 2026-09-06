Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sağlık çalışanlarının büyük bir seferberlik anlayışıyla harekete geçtiğini belirterek, 'Görevli kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarından meydana gelen gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren büyük bir seferberlik yaşandığını bildirdi. Üstel açıklamasında, 'Girne açıklarında 7 gün önce meydana gelen deniz kazasının daha ilk dakikalarında, sağlık çalışanlarımız büyük bir seferberlik anlayışıyla harekete geçmiştir. Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda 21 ambulans ve 63 personel süratle limana sevk edilmiş, 25 doktor ve 30 hemşire olay yerinde ilk müdahalelere başlamıştır. Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerimiz eş zamanlı olarak alarma geçirilmiştir. 267 yolcudan sağ kurtarılan 239 insanımızın tamamı hastanelere sevk edilmiş, gerekli muayene ve sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Bunlardan 132'si ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırılmış, 4 kazazedemiz yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır' ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığını kaydeden Üstel, 'Kazazedelerimizin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavileri koordineli şekilde gerçekleştirilmiştir. 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerimiz de kazazedelerimize, hayatını kaybeden ve kayıp insanlarımızın yakınlarına destek vermiştir. 5 Eylül itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerimize yatırılan 132 kazazedemizden 131'i taburcu edilmiştir. Yalnızca 1 kazazedemizin yatarak tedavisi devam etmekte olup sağlık durumu hızla iyiye gitmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır. Kazada şu ana kadar 13 insanımızı kaybettik. Kayıp 15 insanımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. İlk dakikadan bugüne büyük bir özveriyle görev yapan devlette, özelde ve üniversite hastanelerimizdeki tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, psikologlarımıza, ambulans ekiplerimize ve sürece katkı koyan tüm sağlık kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla kazazedelerimizin, kayıplarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir' değerlendirmesinde bulundu.