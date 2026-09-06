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İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki gemilerin, ABD'nin 'oyunlarına aldanarak' Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaması gerektiğini, aksi halde hedef alınacaklarını belirtti.

İRAN, (DHA) - İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

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