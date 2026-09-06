İRAN, (DHA) - İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
İçeriği Görüntüle

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki gemilerin, ABD'nin 'oyunlarına aldanarak' Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaması gerektiğini, aksi halde hedef alınacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA