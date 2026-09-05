KUZEY MAKEDONYA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil; geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istediklerini belirterek, 'Kadın girişimciliğini; sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'nda konuştu. Balkanlar'ın dört bir yanından gelen girişimci kadınlarla aynı çatı altında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, bölgedeki kadınların bugün yalnızca üretmediğini, şirket kurduğunu, istihdam oluşturduğunu, teknoloji geliştirdiğini ve yeni pazarlara açıldığını kaydetti.

Asırlardır iki coğrafyayı birbirine bağlayan gönül köprülerine kadınların fikri, emeği, cesareti ve girişimcilik ruhunun eklendiğini ifade eden Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin yeni ekonomik köprüler kurulmasına katkı sağladığını vurgulayarak, 'Bizim görevimiz ise bu cesareti imkanla, emeği fırsatla, fikri sermayeyle buluşturmaktır' ifadelerini kullandı.

Dünyanın dijitalleşme, yapay zeka, veri ekonomisi ve yeni üretim modelleriyle büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Göktaş, bu dönüşümün dışında kalan ülkelerin rekabet gücünü kaybedebileceğini söyledi. Kadınların geleceğin ekonomisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, 'Kadınlar geleceğin ekonomisinin neresinde olacak? Yalnızca teknolojiyi kullananlar arasında mı? Yoksa teknolojiyi geliştiren, yatırım yapan, şirket kuran ve geleceğin kurallarını belirleyenler arasında mı? Biz, ikinci yolu tercih ediyoruz. Kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil; geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Kadınların ekonomik hayata güçlü şekilde katılımının ailelerini, yaşadıkları toplumu ve ülkelerinin refahını da etkilediğini belirten Bakan Göktaş, 'İşte bu nedenle bizler, kadın girişimciliğini; sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz' dedi.

'BU BİR KALKINMA VE GÜVENLİK MESELESİDİR'

Kadınların yapay zeka, veri bilimi, mühendislik ve teknoloji şirketlerinin karar mekanizmalarında halen arzu edilen düzeyde temsil edilmediğine dikkati çeken Bakan Göktaş, bunun yalnızca bir temsil meselesi olmadığını belirtti. Göktaş, 'Bu bir kalkınma meselesidir. Bir rekabet, adalet, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Çünkü teknolojiyi kim geliştiriyorsa, geleceğin dünyasının kurallarını da büyük ölçüde o belirliyor' dedi.

Kadınların yeterince temsil edilmediği veri setleri ve teknoloji ekiplerinin toplumun tamamının ihtiyaçlarını doğru biçimde yansıtamayabileceğini kaydeden Göktaş, bu nedenle kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla buluşturulması, kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine finansman ile yatırım desteğine erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe kadar önündeki engelleri kaldırmaya yönelik devrim niteliğinde reformların hayata geçirildiğini belirten Bakan Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2024-2028 dönemini kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uyguladıklarını anlattı. Göktaş, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ve 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programlarıyla kadınların girişimcilik yolculuklarını desteklediklerini bildirdi.

'BALKANLAR KADIN GİRİŞİMCİLİK AĞI OLUŞTURABİLİRİZ'

Türkiye ile Balkanlar arasında kadın girişimciler üzerinden yeni bir ekonomik iş birliği modeli kurulabileceğini belirten Bakan Göktaş, Balkanlar'ın genç ve girişimci insan kaynağı ile Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji kapasitesinin bir araya getirilebileceğini ifade etti. Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bir Balkanlar kadın girişimcilik ağı oluşturabiliriz. Öyle ki, Üsküp'teki bir kadın girişimci, İstanbul'daki bir yatırımcıya ulaşabilsin. Priştine'deki bir girişimci, Saraybosna'daki bir kadınla ortak proje geliştirebilsin. Hatta Sofya'daki bir kadın, Orta Asya'ya, Körfez'e veya Afrika'ya açılabilsin. Türkiye'deki bir teknoloji girişimi Balkanlar'daki kadın girişimcilerle yeni pazarlara ulaşabilsin. Birlikte üretelim. Birlikte yatırım yapalım, yeni pazarlara açılalım. Çünkü Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağları yalnızca geçmişimizin hatıraları üzerine değil, geleceğin ortak başarıları üzerine de inşa etmek istiyoruz.'

Türkiye olarak nerede yaşarsa yaşasın vatandaşların ve soydaşların yanında olmayı ve kadınların girişimcilik yolculuklarını desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, daha sonra 'Kadının Gücü, Girişimciliğin Geleceği' başlıklı özel oturuma katıldı. Göktaş, burada kadınların girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi, finansmana ve pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması, dijital becerilerinin artırılması ve uluslararası iş ağlarına dahil olmalarına yönelik çalışmaları anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.