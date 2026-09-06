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Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.(DHA)

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen A.Y. yönetimindeki 80 LT 148 plakalı TIR, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.

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