KUZEY MAKEDONYA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile bir araya gelerek iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'na katılmak üzere bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ikili temaslarda bulundu. Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile bir araya gelen Bakan Göktaş, sosyal hizmetler alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların dijital dünyada karşı karşıya kalabilecekleri risklerden korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin ardından Göktaş ile Velkovkski, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Mutabakat kapsamında aileler, kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlı bireyler ile Roman vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MECLİS BAŞKANI VE TÜRK MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Göktaş, temasları dahilinde Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile de bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar ile sosyal hizmetler alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede Göktaş, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun anayasal ve yasal haklarının korunmasına, özellikle eğitim, altyapı ve kamusal alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirtti.

Göktaş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk milletvekilleriyle de bir araya gelerek, Türk toplumunun gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.