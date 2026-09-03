LONDRA / LEWISHAM - Güney Londra'da ev eşyası sektöründe yeni bir marka hizmete girdi. Lewisham bölgesinde açılan Karaca Home isimli mağaza, 3 Eylül'de düzenlenen törenle kurdele kesti.



Karaca, Türkiye'nin önde gelen mutfak ve ev eşyası markalarının ürünlerini Londralılarla buluşturuyor.

Yılmaz Kara ve Emrullah Öz

İş insanları Yılmaz Kara ve Emrullah Öz ortaklığında 6 ay süren hazırlıkların ardından açılan mağaza, geniş showroom'u ile hizmet vermeye başladı.

Mağazada çaydanlıktan tencereye, yemek takımlarından ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Türkiye'nin sevilen markaları Korkmaz, Acar ve Karaca markalarına ait ürün çeşitleri satışa sunuluyor. Türkiye'deki Karaca Home markasından bağımsız, aynı isimle kurulan yepyeni bir girişim olarak dikkat çekiyor

Yeni ev kuranlar, mutfak eşyalarını yenilemek isteyenler ve hediyelik eşya arayanlar için Güney Londra'da önemli bir eksikliği gidermesi hedeflenen mağaza, kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

Açılış törenine iş insanları Arda Hurman, Şamil Ercan, Özkan Güven, Barclays Bank'tan Mehmet Ünal, Hafız Mustafa'dan Esad Ferhan Artan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ortaklar Kara ve Öz, açılışta yaptıkları açıklamada, aynı isimle yepyeni bir marka olarak yola çıktıklarını ve amaçlarının Güney Londra'da yaşayan ailelere Türkiye'den bildikleri kaliteli ürünleri tek çatı altında sunmak olduğunu söyledi.

YENİ MAĞAZAYI KEŞFEDİN (DISCOVER OUR NEW STORE)

karacahome.co.uk

İnstagram: karacahome.uk

KARACA HOME

LONDON

219-221 LEWISHAM HIGH STREET

SE13 6LY

LONDON, UNITED KINGDOM