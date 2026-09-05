ANKARA,(DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için arama kurtarma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.

MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, 'Denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor' ifadelerine yer verildi. (DHA)