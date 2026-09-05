Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Turgutlu ilçesi Ergenekon, Yayla ve Osmancık mahalleleri arasında kalan ormanlık ve makilik alanda saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ile belediyelere ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanların da zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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