İRAN, (DHA) - İRAN'ın güneyindeki Hark Adası açıklarında seyreden İran'a ait bir petrol tankerinin ABD güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hedef alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Hark Adası'nın yaklaşık 10 kilometre açıklarında bulunan İran petrol tankerine ABD ordusu tarafından saldırı gerçekleştirildi. ABD güçlerince fırlatılan 4 mühimmatın tankere isabet ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın gemiyi tahliye etmeye başladığı aktarıldı. Günün erken saatlerinde de Hark Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.