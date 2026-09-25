Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- 1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2'si teknik ekipten olmak üzere 8 farklı isim milli takımlara davet edildi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, milli ara öncesi çıktığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla lider girdi. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı milli takımlara da yansıdı. İç Anadolu ekibinde görev yapan 2'si teknik heyetten toplam 8 farklı isim ülkelerinin milli takım kamplarına davet edildi. Sarı-kırmızılı takımda milli takımlara giden isimler ise şu şekilde: 'Taulant Seferi (Arnavutluk), Mamadi Camara (Gine), Jemal Tabidze (Gürcistan), Joshua Brenet (Curaçao), Deniz Eren Dönmezer U-19, Aras Çelik U-17.'

Öte yandan, sarı kırmızılı takımda Atila Gerin'in Yardımcı Antrenörü Aneximenes Pereira, Gine Milli Takımı'nın teknik heyetine, Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın ise A Mill Kadın Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Play-Off maçları için milli davet aldı.

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