Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde servis midibüsünün tur otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 yolunda meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden Ahmet Al yönetimindeki 07 CEJ 917 plakalı personel servis midibüsü, önünde ilerleyen Alparslan Karagünlü'nün kullandığı 07 CDN 349 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, personel servis midibüsündeki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'TUR OTOBÜSÜ BİR ANDA DURDU'

Kazaya seyir halindeyken tanık olan İbrahim Köse, 'Aracımla sağ şeritte seyir halindeydim. Tur otobüsü ile servis midibüsü aynı yönde ilerliyordu. Büyük tur otobüsü bir anda durunca arkasından gelen servis midibüsü önündeki otobüse çarptı. Hemen 112'yi aradım. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu gördüm' dedi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)