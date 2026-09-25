ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasındaki temasları değerlendirdi. Trump, iki ülke ilişkilerinin hiç bu kadar iyi bir seviyede olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde konuk etti. Yemek sırasında iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Trump, ABD ile Çin arasındaki diyaloğun ulaştığı seviyeye dikkati çekti. Washington ile Pekin yönetimleri arasında uzun süredir devam eden farklılıklara ve anlaşmazlıklara değinen Trump, mevcut tablonun iki ülke arasındaki dostluğu gözler önüne serdiğini kaydetti. Çin ile yürüttükleri temaslara vurgu yapan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca hiç bu kadar iyi bir noktaya ulaşmadığını dile getirdi.