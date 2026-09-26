Yağmur ÖNGÜN- Gökhan KILIÇ/İZMİR,(DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde Yunusoğlu İnşaat'ın 207 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirdiği 'His Urla' projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Yaklaşık 131 villa, sosyal tesis ve ticari alanın yer alacağı projede, güneş enerjisi ve yağmur suyu sistemleriyle sürdürülebilir bir yaşam planlandığı belirtildi.

Urla ilçesinde Yunusoğlu İnşaat tarafından 207 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen 'His Urla' projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana çok sayıda iş insanı katılım gösterdi. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle hayata geçirilen projede, 131 villa, sosyal tesisler ve ticari alanlar yer alacağı belirtildi. Projede güneş enerjisi ve yağmur suyu sistemlerinin yanı sıra yeşil çatı uygulaması kullanılacağını belirten Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, '51 yıldır inşaat sektöründeyim ve sadece inşaat ile uğraştık. Bu projemizle Urla'mızda çok üst segment bir yapılaşma yaptık. Bu konumun manzarası çok güzel' dedi.

'HER ŞEY EKO İNŞAAT'

Villa'nın eğimli araziye oturtulduğunu belirten Yunusoğlu, 'Binanın mimarisi de ona göre yapıldı. Burada bulunan taş ocağından yararlanarak binamızın dış duvar kaplamalarımızı yaptık. Mimari ekibim çok güzel bir iş çıkardı. Albenisi, manzarası, havası çok iyi olan ve İzmir'imizin en güzel ilçesi olan Urla'da bulunuyor. Lansman ile misafirlerimizin hem projeye dokunmalarını hem de 'His Urla' projesini hissetmelerini istiyoruz. Proje bittiğinde hiçbir villa diğer villanın önünü kesmeyecek. Villaların çatıları yeşil olacak. Buradaki her şey eko inşaat. Villalarda, temelinden çıkan taşları kullanarak taş kaplamaları yaptık. Brüt betonlar, ahşap granit taşlar gibi malzemeler kullanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'SULAMALAR YAĞMUR SUYUNDAN YAPILACAK'

Villalarda güneş enerjisi bulunduğunu belirten Yunusoğlu, 'Sadece ısınma için değil elektrik üretmek amacı ile kullanıyoruz. Ayrıca yağmur suyundan sulamaları yapacağız. Arıtma algoritmaları kullanacağız. Böylece aidat başta olmak üzere birçok giderde tasarruf sağlıyoruz. Bir oğlum mimar, bir oğlum da inşaat mühendisi. İyi bir kadrom var. İzmir için çok projelerimiz var. Bir sosyal konut, projemiz bulunuyor' diye konuştu.

'10 AYRI TİP VİLLALARIMIZ VAR'

Yunusoğlu İnşaat Genel Müdürü Rahmi Sarıkaya ise 'Burası bugüne kadar yaptığımız en özel proje olacak. 207 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 131 adet villa, sosyal tesisler, ayrıca ticari alanlarımız var. Yaklaşık 100 milyon dolar bir yatırım bütçemiz mevcut. 18 ay sonra ilk etabı teslim edeceğiz. İkinci ve üçüncü etaplarımızı da 12'şer ay arayla teslim edip burada yaşamı başlatmayı düşünüyoruz. Villalarımız 146 metrekare ile 375 metrekare arasında değişen, kapalı alanları olan müstakil, bahçeli ve iki katlı. 10 ayrı tip villa var' dedi.

'ÇOK GENİŞ SOSYAL TESİSİMİZ VAR'

Alıcılarına yerinde beğendirmek istediklerini söyleyen Sarıkaya, 'Örnek villalar arasından seçim yapacak, kendilerine uygun olanı beğenip satın alacaklar. Sonra biz de onlara teslim edeceğiz. Çok geniş sosyal tesisimiz var. Tenis kortları, hamamlar, yüzme havuzları, spor tesisleri, fitness alanları, yürüyüş parkurları var ve bunların hepsi deniz manzaralı. Ayrıca kuru temizlemeden kuaföre, markete kadar kendileri ne isterlerse o tür hizmetleri de vereceğiz. Muhakkak ki her kesime hitap ediyoruz. Ön lansman için vadesiz ve faizsiz seçeneklerimiz var' ifadelerini kullandı.