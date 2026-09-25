ANTALYA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor' programının üçüncü durağı Antalya oldu. Ankara ve Bursa'nın ardından düzenlenen buluşmada girişimci kadınlar, girişimci adayları ve kadın kooperatifleri e-ticaret, yapay zeka, lojistik ve dijital reklam alanlarında eğitim aldı.

Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını ve yerel üretimin dijitalleşerek daha geniş pazarlara ulaşmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında katılımcılar, e-ticarette büyüme ve satış artırma yöntemleri, yapay zeka destekli içerik üretimi, HepsiJET'in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in dijital reklam çözümleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Marka tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Antalya'da üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmada, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin dijital ticaret alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra, e-ticaret yoluyla işlerini büyütmelerini destekleyen uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

'Hepsiburada'da satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminin yanı sıra HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada'da satış yapan kadın kooperatiflerine ilk 6 ay yüzde 0 komisyon avantajı sunulurken, sonraki dönemde yüzde 1 komisyon oranı süresiz olarak uygulanıyor. Kooperatifler ayrıca ücretsiz kargo imkanından da yararlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik deneyimi ile Hepsiburada'nın e-ticaret alanındaki tecrübesini bir araya getiren iş birliği kapsamında destekler sürdürülmeye devam ediyor.'