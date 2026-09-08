Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yasa dışı bahis sitelerini 'Turbo' ve 'Jet Panel' adlı sistemler üzerinden işleterek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 lira işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini 'Turbo' ve 'Jet Panel' adlı sistemler üzerinden Türkiye'de faaliyete geçirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takipte şüphelilerin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği paneller üzerinden oyunculardan gelen paraları dış finans evleri aracılığıyla üçüncü kişilere ait hesaplara aktardıkları ve bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan analizlerde ise 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. (DHA)