Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 5 ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik 6 saldırıya karıştıkları tespit edilen 3 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı suç örgütünün eylemlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)