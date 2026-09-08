İSTANBUL (DHA)- AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı'nın itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından seçimin yenilenmesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 5 Eylül Cumartesi günü yeniden toplandı. Yapılan oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ertelendi.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.